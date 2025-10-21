21 Октября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Евгений Спицын похвалил Мединского за отмену обществознания в 6-8 классах

Помощник президента России и руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сделал выдающееся дело - продавил исключение обществознания в 6-8 классах и заменил этот час на историю. Об этом рассказал историк Евгений Спицын в интервью ведущему Вячеславу Манучарову.
Он говорит, что современные школьники хуже знают историю, чем советские дети. Это вызвано рядом причин. Например, проблема единого учебника до последнего времени не была решена. Другая, еще более важная проблема, - это острая нехватка профессионалов в школе, в том числе учителей истории, и большая текучка кадров, особенно в регионах.

"Если в Москве учителя получают приличные зарплаты, то отъедьте в Тулу, Калугу или Рязань - и вы увидите, какое нищенское существование в прямом смысле влачит учитель на ставку. Поэтому они вынуждены работать на полторы-две, а кто-то даже на три ставки, чтобы получать достойные деньги. Но это же является одним из оснований так называемого выгорания учителя! Об этом писал еще Сухомлинский. Это умонастроение самого учителя неизбежно отразится на детях и на учебном процессе. Почему Сталин установил для учителей, как и для военных, выслугу 25 лет? Преподавание в школе - это адский труд, если подходить к нему ответственно", - рассказал Спицын на передаче "Эмпатия Манучи".

Еще одна проблема - это малое количество часов. В советское время было не меньше четырех часов в неделю, сейчас - два, и только увеличили до трех в 5-8 классах. А обществознание будет с 9 класса, и по нему напишут новый учебник, в чем Мединский предложил принять участие и самому Спицыну. Нынешний же учебник никуда не годится, это набор англосаксонских концепций.

При этом историк считает, что одной из причин крушения СССР было именно недостаточное внимание к истории, хотя по часам оно и было большим. Но основное внимание уделялось русскому языку и литературе, а также математике. Он привел в пример признание бывшего премьера Украины Николая Азарова, который в частном разговоре сказал, что одной из его главных ошибок на посту премьера было недостаточное внимание к гуманитарной сфере, в том числе к истории. К чему это привело на Украине - все сегодня видят. Поэтому важность истории для образования огромна, заключил Спицын.

Повышение значимости истории в школе началось после начала СВО. Власти озаботились тем, что дети слабо знают историю родной страны, которая в значительной степени формирует идентичность человека и гражданина. ЕГЭ по истории станет обязательным при поступлении в гуманитарные вузы, заявил недавно министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Вопрос только в сроках.

Теги: спицын, мединский, школа, история, образование, обществознание


