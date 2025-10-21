В Москве убит режиссёр, боровшийся с "закладчиками" в своём подъезде

В Москве погиб режиссёр и оператор 56-летний Сергей Политик. Всё произошло во дворе дома на улице Сталеваров, где он жил, когда Политик сделал замечание мужчине. После словесной перепалки неизвестный напал на него с ножом.

Случившееся может быть частью борьбы с закладчиками в подъезде, которую Политик вёл больше года. В итоге один из них якобы и напал на режиссёра с ножом. Как рассказали telegram-каналу Mash родные Политика, он переживал за свою дочь и боялся, что она может наткнуться на наркодилеров и их клиентов.

20 октября Политик столкнулся с 33-летним мужчиной, который, возможно, и напал на Сергея после замечания и ударил его ножом. Подозреваемого ищут. Соседи рассказали, что несколько раз видели предполагаемого злоумышленника возле дома, когда он, предположительно, искал "закладки".

По данным главного следственного управления СКР по Москве, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Идёт розыск нападавшего.