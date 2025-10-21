Водителя автобуса привлекли к ответственности за езду по тротуарам Екатеринбурга

В Екатеринбурге водителя автобуса маршрута №60 привлекли к административной ответственности за езду по тротуару. Видео с инцидентом разлетелось по сети накануне и привлекло внимание городской Госавтоинспекции.

На записи можно было увидеть, как автобус "Даймлер" выезжает на тротуар по улице Инженерной, пока впереди шли люди. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, водителя нашли сразу - им оказался 42-летний мужчина со стажем вождения 23 года, за которые привлекался к административной ответственности один раз.

Инспекторам он пояснил, что пытался объехать другое транспортное средство, которое стояло на Инженерной из-за поломки. В тот момент пассажиров в салоне не было. Нарушитель также признал вину и пообещал впредь не нарушать ПДД.

Водителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ "Движение по тротуарам". Кроме того, с ним провели профилактическую беседу о недопустимости нарушений Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Езда по пешеходным тротуарам создает опасные ситуации для пешеходов.