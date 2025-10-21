21 Октября 2025
Образование Омская область
Фото: Комитет по образованию Омского района

Наставнический дуэт из Омского района - победитель областной ярмарки проектов «Педагогический талант»

17 октября 2025 года в рамках XXII форума молодых педагогов и будущих учителей «Вместе в профессии» Омской области состоялся региональный очный этап ярмарки проектов «Педагогический талант».

Омский муниципальный район на этом мероприятии представляла наставническая пара из Сибирской школы № 2: молодой педагог Наталья Денисова и ученица 11 класса Ксения Зензина.

(2025)|Фото: Комитет по образованию Омского района

Главной задачей ярмарки проектов было организовать обмен опытом и продемонстрировать лучшие педагогические практики. Особое внимание уделялось поддержке молодых специалистов и будущих учителей. На площадке была предоставлена возможность презентовать собственные инновационные проекты и получить профессиональную оценку от экспертов в сфере образования.

️В рамках проекта "Педагогический талант" участники представили широкий спектр инициатив, которые направлены на развитие творческого потенциала учащихся, повышение эффективности образовательного процесса и внедрение современных технологий в обучение.

В частности, наставническая пара из Сибирской школы № 2 представила социальный проект «Книга в кадре», вызвавший большой интерес и у членов жюри, и у участников форума.

(2025)|Фото: Комитет по образованию Омского района

Презентация отмечена Дипломом лауреата II степени. Н️аграда стала признанием профессиональных достижений. И одновременно стимулом к развитию.

(2025)|Фото: Комитет по образованию Омского района

При этом важно отметить, что совместная работа над проектом дала участницам ценный опыт, позволила расширить профессиональные компетенции и, конечно, укрепить уверенность в своих силах.

Комитет по образованию Омского муниципального района поздравляет Наталью Денисову и Ксению Зензину с успехом и желает новых профессиональных успехов.

Теги: омский район, ярмарка педагогический талант, учителя, педагоги


