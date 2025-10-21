Нарышкин: НАТО готовится к войне с Россией

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о том, что сотрудники СВР видят приготовления европейских союзников по НАТО к войне с Россией.

"Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования. Запущен процесс кратного наращивания объёмов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – членов СНГ, текст выступления приводит пресс-бюро СВР.

Службе одновременно известно и о том, что принципиально нерешённым остается вопрос, где взять достаточное количество мобилизационного контингента, обладающего необходимыми физическими и морально-психологическими кондициями.

"Ещё одна "головная боль" европейской "верхушки" – широкое распространение в обществе, особенно среди молодёжи, социальной апатии и недовольства правящей элитой. В Брюсселе, Париже и Берлине также нет уверенности в том, что в случае развязывания войны с Россией Вашингтон будет выполнять свои обязательства в рамках пятой статьи Вашингтонского договора", - сказал Нарышкин.

Без этого, как признают в Европейской внешнеполитической службе, расчёты добиться стратегического превосходства над нашей страной являются "иллюзорными", уточнил глава СВР.