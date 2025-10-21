Волонтеры Алексея Вихарева помогли с организацией Ural Gravel Race 2025

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева помогли с организацией Ural Gravel Race 2025. Велогонка прошла в Шарташском лесопарке, объединив велосипедистов со всего Урала.

Как сообщает пресс-служба волонтерского центра, в масштабном заезде от Федерации велоспорта Свердловской области приняли участие спортсмены и велолюбители из Свердловской области, Челябинска, Перми, Самары и даже Москвы. Это первый старт, проведенный в формате гревела — гонки на дикой трассе.

Волонтеры координировали потоки людей на соревнованиях, отвечали за питьевой режим, регистрацию и безопасность участников.

Отметим, что это не первые соревнования, в организации которых принимают участие депутатские волонтеры. В мае в Шарташском лесопарке впервые прошли Чемпионат и Первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине "индивидуальная гонка на время", а в июне волонтеры там же помогали с координированием более 500 велосипедистов - участников IV Всероссийской массовой велосипедной гонки.