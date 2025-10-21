Геннадий Долматов поздравил молодых педагогов Омского района с победой в проекте "ТОП-Лаборатория"

"Ассоциация молодых педагогов Омского района - абсолютные победители проекта «ТОП-лаборатория» 2025 года и победители смотра-конкурса «Лаборатория педагогических идей: лучшая инициатива», - сообщил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

17 октября в рамках XI областного форума молодых педагогов и будущих учителей «Вместе в профессии» состоялось подведение итогов проекта «ТОП-лаборатория». Экспертная оценка была проведена на базе Омского государственного педагогического университета, одного из ведущих вузов региона.

Как отметил Геннадий Долматов, в рамках смотра-конкурса «Лаборатория педагогических идей: лучшая инициатива» актив Ассоциации молодых педагогов Омского района сумел сначала успешно пройти заочный этап отбора, а затем и занял первое место - победителя в очном этапе, представив презентацию разработанной инициативы.

"Мы решительно двигаемся вперёд и не останавливаемся на достигнутом! Это заслуженная победа! Поздравляем всех участников Ассоциации молодых педагогов Омского муниципального района за вклад в наше общее дело!", - написал в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Геннадий Долматов.