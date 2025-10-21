В Пермском крае осудили двух мужчин за попытку сжечь детей

Кунгурский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих ранее судимых местных жителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетних), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение и повреждение имущества).

Судом установлено, что в марте 2025 года после употребления спиртного, на почве неприязненных отношений со своим знакомым и его супругой, злоумышленники подожгли частный жилой дом, в котором на тот момент находились дети 12 и семи лет.

Преступление не было доведено до конца, потому что мать детей вернулась домой и приняла экстренные меры к тушению пожара, а дети смогли выбраться на улицу через окно.

При этом преступники на достигнутом не остановились: попытались сжечь автомобиль потерпевших. Суд назначил каждому из виновных наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год.