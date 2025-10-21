Арестованному в Москве россиянину вменили госизмену

В Москве 26-летнему россиянину вменили госизмену. Он якобы передавал Украине сведения о российской системе противовоздушной обороны.

Известно, что мужчина в 2019-20 гг. выезжал на Украину. Там он участвовал в политических акциях, налаживал отношения с военнослужащими ВСУ и запрещённого в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ.

После начала специальной военной операции москвич передал через Telegram информацию о дислокации средств ПВО и других объектов Минобороны в Московской области и Краснодарском крае, а также предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ России.