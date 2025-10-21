21 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Верхней Пышмы будут судить за сигарету, прикуренную от Вечного огня

В СКР завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Верхней Пышмы, прикурившего от Вечного огня.

Инцидент произошел вечером 28 июня текущего года. По версии следствия, обвиняемый, в присутствии других граждан поднялся на площадку Мемориального комплекса, установленного в память среднеуральцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Затем он достал сигарету и поджег ее от Вечного огня.

Своими действиями фигурант публично осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества, совершил действия, направленные на унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

По итогам расследования материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Верхняя Пышма, Вечный огонь, сигарета, реабилитация нацизма, уголовное дело


