Залужный уверен, что Запад будет поддерживать Украину, но гарантий давать не будет

Экс-главком ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный считает, что обещания Запада по поддержке Киева будут выполняться, но брать на себя юридические обязательства Запад не будет. Об этом говорится в его новой статье.

На днях немецкий Институт мировой экономики Киля опубликовал данные о том, что объем военной помощи Украине резко сократился в июле и августе, несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List, которая подразумевает закупку американского оружия для Украины.

Фактически Залужный описывает то, что имеет место в течение многих лет: Запад поддерживает украинский режим, но не берет на себя конкретных обязательств.

В последние месяцы Залужный стал все чаще высказываться на внешнеполитические темы, что может свидетельствовать о его намерении стать президентом Украины. Сам он публично опроверг эти намерения до окончания военного конфликта. Однако на Украине уверены, что он просто темнит.