"Кража детства". В МГГПУ рассказали, чем опасна школа с 6 лет

Предложение отдавать детей в школу в 6 лет игнорирует законы развития ребенка. В психологии развития известно, что в шесть лет ведущей деятельностью ребенка еще является сюжетно-ролевая игра. Об этом рассказала заведующая кафедрой возрастной психологии им. проф. Л.Ф. Обуховой МГППУ Юлия Кочетова.

На днях академик Российской академии образования, замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб призвал ввести в школах 12-летнее образование с 6 лет, "как почти во всех развитых странах мира".

Кочетова отмечает, что в 6 лет дети еще играют, через игру они познают мир и социальные роли. А замена всего этого на строгий учебный процесс — это "насильственная кража детства, которая может аукнуться проблемами в эмоционально-волевой сфере". Ведь дети еще не умеют произвольно сосредоточиваться и контролировать свое внимание.

"У большинства шестилетних детей произвольное поведение и внимание находятся на этапе формирования. Эти процессы физиологически не позволяют концентрироваться на учебных задачах по 30-40 минут. Это может привести к переутомлению, стрессу и стойкому отвращению к учебе", — подчеркнула эксперт.

Кроме того, мелкая моторика в 6 лет еще не развита, а кости кисти руки не окрепли для длительного письма. Это может привести к проблемам с почерком, перенапряжению при сидении, искривлению позвоночника.

Характерно, что поддержавших призыв Гриба практически не было.