Массовый мор рыбы в уральской реке Иса привел к уголовному делу

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о загрязнении вод, повлекшем массовый мор рыбы в акватории местной реки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, при обследовании акватории реки Иса была выявлена гибель водных биологических ресурсов. Установлено, что количество погибшей рыбы составило более 37,4 тысяч штук, а общая масса – свыше 1,3 тонны. В результате животному миру причинен ущерб на сумму более 5,6 млн рублей.

Исследования показали, что причиной массового мора стало превышение концентраций загрязняющих веществ в природных водах по показателям аммоний-ионы и нитрит-ионы. По итогам проверки возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре отметили, что будут держать на контроле ход расследования.