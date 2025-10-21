В Госдуме предлагают лишать мигрантов разрешения на проживание за пьяное вождение

В Госдуме предложили лишать мигрантов разрешения на временное проживание за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия - за правду".

Они отмечают, что все больше мигрантов работает в сфере такси, так как для этого не требуется высокой квалификации. И предлагают аннулировать разрешение на проживание или отказывать в его выдаче иностранным гражданам, попавшихся за рулем в нетрезвом виде. По мнению авторов, это позволит повысить безопасность дорожного движения и будет способствовать ответственному отношению к соблюдению российского законодательства.