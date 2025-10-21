В России готовят переход на электронные квитанции за ЖКУ

Вскоре россияне могут начать получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги только в цифровом виде. Появление информации о платеже в системе ГИС ЖКХ и на Госуслугах приравняют к доставке платежного документа.

Это случится, если будет принят законопроект, подготовленный Минстроем. Представители управляющих компаний признают, что им выгоднее электронная доставка платёжек, однако во всех регионах разный уровень цифровизации, поэтому решение должно приниматься индивидуально.

В пояснительной записке к документу говорится, что предоставление платёжных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе, пишут "Известия".