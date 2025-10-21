Потребление алкоголя в России снизилось до минимума с 1999 года

Потребление алкоголя в России достигло самого низкого уровня за последние 25 лет. Об этом свидетельствуют открытые данные и информация Единой межведомственной информационно-статистической системы, пишет РИА Новости.

Так, в сентябре 2025 года среднедушевое потребление алкогольной продукции за последние 12 месяцев составило 7,84 литра. До этого потребление алкоголя в расчете на душу населения было близким к 7,8 литра последний раз в 1999 году.

Наименьшее потребление алкоголя зафиксировано на Северном Кавказе. В Чечне его потребление составило лишь 0,13 литра, в Ингушетии - 0,62 литра. Наибольшие показатели зафиксированы в Свердловской области (10,49 литра) и Новосибирской области (8,83 литра).

Ранее сообщалось, что большинство российских регионов ужесточили требования по продаже алкоголя, воспользовавшись правом закона о борьбе с "наливайками". Многие из них при этом намерены усиливать ограничения. В основном действующие ограничения сокращают время продажи в магазинах и торговых точках.