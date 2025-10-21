Президент России сможет регулировать отношения в валютной сфере

Минфин России предлагает изменить закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Речь идёт расширении регулирования отношений в валютной сфере.

Сейчас этот процесс налажен через различные федеральные законы. Предлагается ввести ещё один инструмент влияния – указы президента России.

Например, глава государства сможет вводить в одностороннем порядке валютные ограничения. В этом случае действия, которые должны совершаться для соблюдения ограничений, могут определяться устанавливающими их указами президента, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.