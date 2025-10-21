В Краснокамске произошел разлив нефтепродуктов

В Краснокамске произошел разлив нефтепродуктов. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Западно-Уральского управления Росприроднадзора, которые провели осмотр территории и отобрали пробы для анализа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, площадь загрязнения составила 302 кв. м. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По предварительным данным, утечка могла происходить из старых законсервированных скважин, у которых нет владельца.