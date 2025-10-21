В Свердловской области насчитали четыре населенных пункта с названиями из двух букв

В Росреестре рассказали, сколько населенных пунктов Свердловской области имеют самые короткие и самые длинные названия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, сразу четыре населенных пункта Среднего Урала имеют самые короткие названия – всего две буквы. Среди них село Яр в Талицком районе, село Яр в Тугулымском районе, деревня Яр в Байкаловском районе и поселок Ис в Нижней Туре.

В свою очередь, самые длинные названия (17 букв) у двух населенных пунктов. Это поселок Красногвардейский в Артемовском районе и поселок Красногвардейский в Березовском.

"На сегодняшний день в государственном каталоге географических наименований Свердловской области содержатся сведения о 1 тысяче 844 населенных пунктах. Оператором государственного каталога географических названий является Роскадастр", - пояснила замруководителя управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева.

