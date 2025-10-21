В Югре один сборщик кедровых шишек застрелил другого

В Югре 33-летний житель Сургутского района, собиравший кедровые шишки в Октябрьском районе, застрелил другого сборщика шишек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 14 октября. Мужчина был в лесу со своей собакой лайкой, при себе у него было заряженное охотничье ружье. В сумерках собака начала вести себя агрессивно: лаяла на неизвестный объект. Мужчина выстрелил в сторону леса, предположив, что там находится медведь. Однако на расстоянии около 120 метров от него находился не дикий зверь, а другой сборщик шишек - 35-летний мужчина.

Он погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).