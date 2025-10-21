В зоне проведения спецоперации погиб бывший вице-мэр Челябинска

В зоне специальной военной операции погиб бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев. Об этом сообщил ветеран СВО с позывным "Юрист" Константин Головин в своем Telegram-канале. Прощание состоится 23 октября в Магнитогорске.

Бывший чиновник отправился в зону СВО весной 2025 года. До этого он находился под следствием по делу о получении взяток. Следствие полагало, что в 2017-2019 годах Репринцев получил через посредников не менее 10 млн руб. от коммерческой организации в обмен на содействие при утверждении градостроительной документации. Позже к делу добавились новые эпизоды – получение еще нескольких крупных сумм за влияние на решения по строительным проектам в Советском районе Челябинска.