Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Подготовку к отопительному сезону в Астраханской области обсуждали на совещании под председательством Игоря Бабушкина

"Подготовка к зиме сегодня является одной из важнейших задач. Уже не первый месяц регион усиленно готовится к отопительному сезону. До 25 октября все теплоснабжающие организации должны получить акты готовности", - заявил губернатор на рабочем совещании, где обсуждали подготовку Астраханской области к отопительному сезону 2025-2026 годов.

На особом контроле ситуация в городе Нариманов, где на прошлой неделе из-за крупной аварии на канализационном коллекторе жители города остались без воды на несколько дней. Сейчас необходимые работы проведены, холодное водоснабжение восстановлено.

"Вынуждены были привлекать дополнительно силы подрядной организации, занимающейся реконструкцией сетей в областном центре. К сожалению, из-за неразберихи и перекладывания ответственности между властями города и района срок ремонта был увеличен, что сказалось в первую очередь на жителях. Вопрос объединения структур администраций Наримановского района и города Нариманов назрел, а значит, его необходимо проработать и изучить депутатскому корпусу муниципальных образований", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Губернатор обратил внимание властей Нариманова, что благодаря решению Президента о списании регионам задолженности по бюджетным кредитам удалось выделить средства на капремонт тепловых сетей в городе Нариманов. Работы в рамках первого этапа должны быть завершены к 15 декабря.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Кроме того, на закупку оборудования для объектов ЖКХ в Знаменске, Енотаевском районе и посёлке Нижний Баскунчак направлено более 20 млн рублей из областного бюджета.

"Поручил провести проверку работы управляющих компаний. Зачастую именно от них страдают жители. В случае выявления нарушений службой жилищного надзора Астраханской области вопрос будет поставлен вплоть до отзыва лицензий УК", - заявил Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, подготовка к отопительному сезону, реконструкция сетей жкх, бюджетный кредит


