В Тюмени строительство гостиницы межуниверситетского кампуса идёт по графику

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что строительство гостиницы Межуниверситетского кампуса в Тюмени идёт по графику. Губернатор проинформировал об этом участников совещания, которое провёл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Ввод гостиницы в эксплуатацию намечен на 2026 г. Проект второго этапа строительства кампуса, в рамках которого предстоит возвести ещё девять объектов, направлен на государственную экспертизу. Строители уже приступили к подготовительным работам – прокладке временных дорог и сетей, разбивке осей зданий, устройству временных дорог, закупу свай и плит для дорожного покрытия.

Над созданием в Тюмени Межуниверситетского кампуса мы работаем уже третий год в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Планируем завершить строительство до конца 2028 г. Кампус станет точкой притяжения для талантливой молодёжи, центром разработки и практического внедрения передовых технологий, новым драйвером социально-экономического развития региона, написал Моор в своём telegram-канале.

Весной стало известно, что кампус в Тюмени обеспечат надёжными коммунальными ресурсами. Решение этих ключевых вопросов стало возможным благодаря практически годовой работе, которая была организована на площадках правительства Тюменской области вместе с концессионером и ресурсоснабжающими организациями.