Глава Оренбуржья сообщил о завершении капремонта моста через реку Карабутак

"Очередной мост готов к эксплуатации. Речь про сооружение в Кваркенском районе, там запустили движение по мосту через реку Карабутак", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Это сооружение расположено на восемнадцатом километре автомобильной дороги Кваркено – Зеленодольск.

До прохождения завершившихся накануне работ мост сорок лет был в эксплуатации и ни разу капитально не ремонтировался. В 2025 году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» мост был полностью модернизирован.

Дорожники провели замену всех конструкций. Обновили опоры, пролётное строение, устроили мостовое полотно и деформационные швы, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили барьерные ограждения, нанесли свежую разметку. Обустроены также тротуары для пешеходов, которые уже успели позитивно оценить результат.

"Это девятый мост, приведённый в норматив в этом году. Всего до конца 2025-го в Оренбургской области будут отремонтированы 15 мостов и путепроводов, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения. План ремонта на следующий год уже в работе. Учтём не только финансовые возможности и приоритет направления, но и обращения граждан, которые почти ежедневно поступают в мои аккаунты в соцсетях", - подчеркнул Евгений Солнцев.