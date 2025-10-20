Урожайность зерновых в Кировской области достигла рекордного за последние 15 лет уровня

На оперативном совещании под председательством губернатора Кировской области Александра Соколова вице-премьер регионального правительства Юрий Терешков доложил об итогах уборочной кампании.

"Посевная площадь в 2025 году в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах прогнозировалась на 797 тыс. гектаров, что соответствовало уровню прошлого года. К севу приступили в начале апреля — на 10 дней раньше, чем в 2024 году" — сказал Юрий Терешков.

На данный момент кировские аграрии собрали зерновые и зернобобовые культуры на 95% площадей, намолочено 742,7 тысяч тонн зерна. Для сравнения: в прошлом году на аналогичную дату было намолочено 640 тысяч тонн зерна. Урожайность составляет 28 центнеров с гектара, что превышает аналогичный показатель последних 15 лет и соответствует целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Самая высокая урожайность достигнута тружениками села в Вятскополянском районе – 39 ц/га, в Куменском районе – 37 ц/га, в городе Кирове – 32 ц/га, в Малмыжском районе – 33 ц/га, в Нолинском районе и Немском муниципальном округе – по 30 ц/га.

Уборка картофеля в Кировской области продолжается. Уже убран урожай с площади 846 га – 26,6 тысяч тонн. В 2024 году этот показатель составлял 21,5 тысяч тонн. Урожайность в 2025 году составляет 314 ц/га, что на 16% выше показателя прошлого года. Овощи убраны с площади 74 гектара при урожайности 280 ц/га — на 13% больше, чем в 2024-м. Сельхозпредприятия региона продолжают также убирать свеклу, морковь и раннюю капусту.

Юрий Терешков также отметил, что отрасль животноводства региона в полном объеме обеспечена кормами на предстоящий зимний период содержания. Уборка зерновых и зернобобовых культур завершается.

"В 2025 году сельскохозяйственные растения дали очень высокий урожай, но затяжные осадки во второй половине августа и начале сентября привели к частичной гибели зерновых культур. Зерно осыпалось или проросло прямо в колосе, что существенно снизило качество урожая и замедлило процесс уборки. Ситуация в растениеводстве в 19 муниципальных образованиях признана чрезвычайной", — сказал Юрий Терешков.

Губернатор Александр Соколов, резюмируя обсуждение хода уборочной кампании, отметил, что Кировская область обладает большим потенциалом в агропромышленном комплексе и поблагодарил аграриев за работу.

"Несмотря на сложные погодные условия, в этом году наши аграрии справились, собрали большой урожай. Об этом говорит также и оценка Правительства России. Введенный для возмещения ущерба режим ЧС позволит сельхозпредприятиям области получить страховые выплаты", — подчеркнул губернатор.