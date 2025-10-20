В каждой школе Севастополя не хватает двух учителей

В 63 школах Севастополя не хватает 103 учителей. Такие данные приводят местные СМИ со ссылкой на департамент образования и науки города.

Дефицит педагогов наблюдается, несмотря на все меры поддержки со стороны государства и систематическую подготовку молодых специалистов в вузах, отметили в ведомстве. В этом году к работе в государственных школах приступили 72 молодых специалиста, включая воспитателей. А вот сколько учителей ушло, в том числе молодых, не сообщается. СМИ пишут, что вопрос зарплаты прояснил бы, почему в школы мало кто идет.

Больше всего вакансий на должностях учителей труда (технологии), математики, русского языка и литературы, физкультуры и английского языка, то есть по половине предметов. Всего в школах города работают 3208 учителей.

По отношению к количеству учителей вакансий сравнительно немного - всего 3%. Но на одну школу в среднем приходится почти две вакансии, несмотря на огромную перегрузку учителей. В среднем каждый учитель работает на 1,7 ставки (данные на конец прошлого учебного года). О качестве преподавания в этих условиях можно не говорить. И при этом средняя зарплата учителей города в первому полугодии 2024 года (последние данные Росстата) была всего-то 48 тысяч рублей. С учетом индексаций сегодня это не более 60 тысяч. На одну ставку получается 25-30 тысяч на руки, что исчерпывающе объясняет причину дефицита учителей.