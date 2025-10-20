Всех участников перестрелки в Березовском арестовали до декабря

На Среднем Урале суд избрал меру пресечения участникам перестрелки в Березовском. Всех отправили под арест до декабря.

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 октября четверо мужчин стали участниками конфликта в местном кафе. В ходе ссоры нетрезвые посетители выбежали на улицу, стали мешать дорожному движению и ругаться. Затем между ними началась перестрелка. В итоге все четверо были задержаны, возбуждено уголовное дело.

Следствие вышло с ходатайством о заключении их под стражу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Березовский городской суд отправил фигурантов под арест. Двое будут находиться в СИЗО до 15 декабря 2025 года, один – до 16 декабря, еще один – до 17 декабря.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Как сообщали ранее в СКР, он поручил доложить о ходе расследования данного дела и установленных обстоятельствах.