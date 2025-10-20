Завершено расследование дела о подготовке убийства главреда RT Симоньян

Завершено расследование уголовного дела организатора ячейки террористической организации National Socialism/White Power* Михаила Балашова и 11 её участников. Речь в деле идёт, в частности, о подготовке убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

В апреле 2022 г. Балашов создал в Москве ячейку National Socialism/White Power* под названием «Чистая Кровь». Он наполнял её участниками, разделяющими национал-социалистические и расистские взгляды.

В сентябре 2022 – июле 2023 гг. Балашов и не менее 11 участников данной ячейки, в том числе несовершеннолетние, шесть раз напали на иностранцев и людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Видеозаписи нападений они размещали в Сети ради призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

Кроме этого, по заказу неустановленных людей Балашов и член ячейки Егор Савельев за $50 тыс. согласились убить Маргариту Симоньян. Для этого соучастники собрали информацию о ее местонахождении и передвижениях, а после получения от неизвестных огнестрельного оружия и боеприпасов должны были убить жертву.

Реализовать преступный умысел соучастники не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ. Дело ушло в суд. Обвиняемые ждут приговора под арестом, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

*признана Верховным судом РФ террористической организацией