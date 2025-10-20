Особо отличившиеся ветераны СВО в Астраханской области получают бесплатно земельные участки

В рамках закона, инициированного губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, из 251 гражданина 130 уже получили участки. Об этом сообщил министр имущественных и градостроительных отношений региона Александр Полуда на заседании межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам СВО и членам их семей, которое прошло под председательством вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Астраханской области Павла Паутова.

Мерой поддержки могут воспользоваться ветераны боевых действий, Герои России, кавалеры орденов за заслуги в ходе СВО и родственники погибших военнослужащих.

В своем докладе министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин отметил, на 1 октября 2025 года в Астраханской области на обеспечении находятся 950 демобилизованных участников специальной военной операции, из которых 633 имеют статус ветерана боевых действий. Для их поддержки в регионе реализуются программы медицинской, психологической и социальной помощи.

За девять месяцев 2025 года 632 участника СВО прошли диспансеризацию. Кроме того, 199 человек получили медицинскую реабилитацию, а 51 — санаторно-курортное лечение.

Организована работа круглосуточного телефона психологической помощи. Министр также подчеркнул, что с июля 2023 года данная услуга доступна и в астраханском филиале фонда «Защитники Отечества». С начала года сюда обратились 233 военнослужащих и 626 членов их семей.

Трудоустройство демобилизованных ветеранов спецоперации — один из приоритетов службы занятости населения Астраханской области. Это отметил руководитель ведомства Рамиз Азизов. Он сообщил, что на сегодняшний день 581 человек из 950 уже нашли работу. В рамках ярмарки трудоустройства, запланированной на 24 октября 2025 года, участники СВО встретятся с работодателями и получить консультации по вопросам трудоустройства и профессионального обучения.