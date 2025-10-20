В Челябинске выпустили первый российский ратрак

В Челябинске создали первый в России ратрак РТ-6. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Челябинского строительно-дорожного предприятия.

По данным пресс-службы компании-производителя, разработка стала ответом на дефицит импортной техники: сегодня многие спортивные объекты используют подержанные зарубежные машины, обслуживание которых осложнено нехваткой запчастей и высоким износом. Новый шеститонный ратрак способен заменить иностранные аналоги и обеспечить стабильную работу в суровых условиях.

Машина была презентована на форуме туристических территорий в Лужниках и успешно испытана на лыжной базе в Коркино. Во время тестирования RT-6 отработал более 600 моточасов без серьезных сбоев.

Первая партия из восьми машин уже готовится к выпуску. Техника может использоваться для создания ровных и плотных снежных покрытий не только на лыжных трассах, но и для обслуживания зимних дорог, аэродромов и магистралей.