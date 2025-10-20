Суд оставил без изменений приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова

Суд оставил в силе приговор Валерию Шляфману, который был заочно осужден на 13 лет по делу об убийстве певца Игоря Талькова.

"Санкт-Петербургский городской суд с учетом позиции представителя прокуратуры Санкт-Петербурга оставил апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения, решение районного суда - без изменения", - сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Напомним, в апреле Шляфмана, который был концертным директором артиста, заочно приговорили к 13 годам колонии общего режима за убийство и покушение на убийство, совершенное общественно опасным способом (ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР).

В начале 1992 года Валерий Шляфман выехал на Украину, где получил заграничный паспорт. После чего он уехал в Израиль, где находится до настоящего времени.