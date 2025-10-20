Песков: Позиция России по заморозке конфликта с Украиной не меняется

Позиция России на тему возможности заморозки конфликта с Украиной последовательна, она не меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ", - цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, ответ этот хорошо известен, последовательность позиции России не меняется.

Ранее пул журналистов Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп повторил свое предложение России и Украине остановить конфликт на текущих позициях и "договориться о чем-то позже".

В феврале в МИД РФ заявили, что временное перемирие или "заморозка" украинского конфликта неприемлемы для Москвы. Как пояснила официальный представитель министерства Мария Захарова, "заморозкой" может воспользоваться коллективный Запад или его отдельные представители, чтобы укрепить военный потенциал киевского режима, а после попытаться произвести вооруженный военный реванш. Президент РФ Владимир Путин также говорил, что заморозка конфликта будет означать просто перевооружение Украины с перспективой нового военного столкновения.