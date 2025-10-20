В Магнитогорске предприниматели начали снимать англоязычные вывески

В Магнитогорске предприниматели начали менять англоязычные вывески в своих магазинах и заведениях. Об этом сообщает Верстов.Инфо. Бизнес начал менять вывески в соответствии с федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части защиты русского языка от чрезмерного использования иностранных слов".

Для того, чтобы привести вывески и информационные материалы в соответствие с требованием закона, предприниматели используют кириллицу, заменяют англоязычные термины русскими аналогами и добавляют пояснения там, где иностранные слова остаются необходимыми. Новые требования коснулись и рекламы жилых комплексов: их названия теперь будут написаны только на кириллице.

В связи с новым законом, запрещено использование иностранных слов в официальной речи, рекламе, образовании и СМИ, если есть общепринятые русские аналоги. Нарушения будут контролироваться Роскомнадзором, Минпросвещения и Минкультуры.

В Министерстве культуры отметили, что такие нововведения закрепят статус русского языка как основы культурного и государственно-правового единства страны.