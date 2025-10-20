20 Октября 2025
Здравоохранение Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские врачи внедряют новый стандарт качества оказания медпомощи

В Астраханском областном клиническом онкологическом диспансере начали внедрение Стандарта системы управления медицинской организацией «СТИМУЛ». Стандарт работает по федеральному проекту «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью» и включен в региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В рамках двухдневного визита эксперты Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России (ЦНИИОИЗ) при поддержке главного врача онкодиспансера Лианы Нежинской провели комплексный аудит рабочих процессов.

Специалисты обсудили цели и задачи проекта с заместителем министра здравоохранения Астраханской области Натальей Стёпиной. Эксперты представили рекомендации по повышению комфорта пациентов и поделились практическим опытом.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«В Российской Федерации удовлетворённость населения медицинской помощью является показателем эффективности работы нацпроекта. Стандарт «СТИМУЛ» группирует сервисные процессы в систематизированную структуру, которую мы и внедряем в Астраханском онкологическом диспансере. Итогом проекта станет сертификация учреждения», – подчеркнул руководитель лаборатории пациентоориентированного здравоохранения ЦНИИОИЗ Владимир Выскочков.

По словам главврача онкодиспансера Лианы Нежинской, реализация данного проекта позволит вывести качество обслуживания пациентов на новый уровень, соответствующий современным стандартам медицинской помощи.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Дальнейшее внедрение и настройка системы «СТИМУЛ» будут осуществляться дистанционно. Пилотный статус диспансера в этом проекте позволит не только апробировать передовое решение, но и сформировать лучшие практики для их последующего тиражирования в другие медицинские организации Астраханской области и страны в целом.

