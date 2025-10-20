Полиция Екатеринбурга задержала беглянку из Волжского, объявленную в федеральный розыск

Транспортные полицейские Екатеринбурга задержали жительницу Волжского (Волгоградская область), объявленную в федеральный розыск. 39-летнюю женщину взяли на ж/д-вокзале "Екатеринбург-Пассажирский", рассказали Накануне.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Ранее сообщение о беглянке поступило в Линейный отдел МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский. Выяснилось, что 3 февраля в отношении женщины было возбуждено уголовное дело за совершение грабежа. Пока шло расследование, подозреваемая постоянно избегала встреч со следователем, а потом сбежала в уральскую столицу. 29 августа ее объявили в розыск.

"Правоохранители задержали женщину на первом этаже железнодорожного вокзала и доставили ее в дежурную часть линейного отдела. Со слов задержанной на вокзал Екатеринбурга она пришла, чтобы уехать в родной город", - рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что с 2013 году беглянка уже привлекалась к уголовной ответственности по статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

Транспортные полицейские поместили женщину в специальное помещение для задержанных лиц. В ближайшее время ее передадут инициатору розыска.