Зеленский продлевает военное положение до февраля

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до начала февраля. Он сказал, что, возможно, военный конфликт близок к окончанию, но это не значит, что он скоро завершится. Единственное, что он знает, - конфликт точно когда-то закончится, сказал он.

Киевский главарь исключил уход из Донбасса. Он не верит президенту России Владимиру Путину и считает, что после Донбасса российская армия двинется дальше. Поэтому Киев намерен воевать и дальше.

"Отступления из Донбасса не будет. Точка", - сказал он.

Накануне в СМИ появились сообщения, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече Дональда Трампа с Зеленским 17 октября оказывал давление на украинскую делегацию, будто бы требуя уйти из Донбасса для урегулирования конфликта. Трамп же сказал, что не поднимал вопрос ухода ВСУ из Донбасса.

Канал "Легитимный" пишет, что Трамп показал Зеленскому данные американской разведки по ситуации на фронте. Он обвинил его в том, что тот своими лживыми успехами пытается ввести Вашингтон в заблуждение и назвал это дешевыми манипуляциями, сравнив их ситуацией в бизнесе, когда отчеты красивые, а бизнес на грани банкротства.

Как сообщает "Резидент", переговоры с Трампом были унизительными для Зеленского, который был вынужден оправдываться за ситуацию на фронте. И Трамп будто бы даже швырнул карту, которую ему пытался показать Зеленский. Трамп призвал его отрыть глаза: российская армия наступает, а ВСУ отступают, и с Трампом этот обман не пройдет.

Что касается продления военного положения и мобилизации, то канал пишет, что уже в скором времени может начаться всеукраинская мобилизация, которая станет крупнейшей за все время. На Украине еще около 1,5 млн мужчин призывного возраста, которых можно поставить под ружье и которые будут воевать еще долго. Также рассматривается вопрос снижения мобилизационного возраста и закрытия границы для молодежи. Этим способом Зеленский хочет показать Трампу, что у Украины еще много сил и возможностей воевать.