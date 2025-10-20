Об открытии в томской глубинке еще одной современной врачебной амбулатории сообщил губернатор Владимир Мазур

"В селе Турунтаево сегодня открыли новую врачебную амбулаторию, которую мы построили по президентскому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и народной программе партии «Единая Россия», - сообщил в своем канале в MAX губернатор Томской области Владимир Мазур.

В новой врачебной амбулатории общей площадью 431 кв. м располагаются кабинеты педиатра, терапевта, функциональной диагностики, доврачебной помощи, профилактики, процедурный и смотровой, прививочные кабинеты для взрослых и детей, физиокабинет, кабинет предрейсовых медосмотров, дневной стационар на 2 койки, регистратура, а также предусмотрены кабинеты для размещения одной бригады скорой медицинской помощи в смену.

Всего новое медучреждение будет обслуживать 3 590 жителей села Турунтаево и 11 ближайших населенных пунктов: деревень Халдеево, Суетиловка, Мазалово, Новостройка, Романовка, Спасо-Яйское, Перовка, Горьковка, Подломск, сел Новоархангельское и Новорождественское.

В арсенале медиков имеется вся необходимая современная аппаратура, сообщил Главный врач Светленской районной больницы Станислав Грязнов.

"Здесь же дети и взрослые смогут поставить необходимые прививки, а для работников производств открыт кабинет предрейсовых осмотров", - отметил Владимир Мазур.

И поблагодарил строительный и социальный блоки областной администрации, руководство Светленской РБ за эффективную командную работу.

Губернатор заверил, что обновление ФАПов, амбулаторий и поликлиник в городах, и в томской глубинке будет продолжено.