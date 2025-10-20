Замгубернатора Тюменской области внес предложения по развитию электроэнергетики на комиссии Госсовета

Заместитель губернатора Тюменской области, постоянный член комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Павел Перевалов внес предложения по развитию электроэнергетики на комиссии Госсовета, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства

Вопросы повышения надежности и эффективности работы электросетевого комплекса России обсудили на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Энергетика". Эксперты из разных регионов выдвигали свои инициативы по изменению нормативной базы, которые должны качественно улучшить работу отрасли.

"Мы предложили на уровне федеральной нормативно-правовой базы определить необходимость создания программы развития сетей класса напряжения 10 кВт и 0,4 кВт. Это как раз те самые сети, к которым присоединяются многоквартирные дома, частный сектор", - отметил Павел Перевалов.

Тюменскую инициативу поддержал заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак.

Также Павел Перевалов внес ряд предложений, которые касаются работы системообразующих территориальных сетевых организаций. Ранее на Российской энергетической недели - 2025 Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией "Россети Тюмень", которая выполняет в регионе функции системообразующей территориальной сетевой организации.