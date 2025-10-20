В Тюменском технопарке состоялось открытие форума "Инфотех Junior"

В Тюмени сегодня стартовала ИТ-неделя, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюменском технопарке состоялось открытие форума "Инфотех Junior". Это площадка, которая дает возможность юным дарованиям региона показать свои таланты в ИТ.

Заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов отметил, что "Инфотех" — это уже узнаваемый бренд.

"Мы постарались пронзить весь форум технологиями искусственного интеллекта. Будет насыщенная программа, ряд конкурсов, семинаров, мастер-классов. На детском форуме мы сделали несколько треков, посвященных тому, как сделать карьеру в ИТ. Я надеюсь, что дети максимально погрузятся и уже завтра они будут теми людьми, которые формируют цифровую повестку в Тюменской области и России", - заявил он.

На церемонии открытия также состоялось награждение победителей конкурса "Моя ИТ-Идея", учащихся и педагогов, достигнувших значительных результатов в ИТ-конкурсах.

Напомним, форум "Инфотех Junior" проходит в рамках XVIII Тюменского цифрового форума-выставки «Инфотех». Основная деловая программа пройдет с 23 по 24 октября. В этом году главной темой форума станет развитие искусственного интеллекта, его применение и кибербезопасность. В рамках форума эксперты обсудят методы усиления защиты от киберугроз, а также поддержку и стимулирование отечественной IT-сферы.