20 Октября 2025
Экономика Центральный ФО Владимирская область Нижегородская область
Фото: avo.ru

Передовой опыт Владимирской области на ЭКГ-форуме ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ» представил Александр Авдеев

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на площадке ЭКГ-форума ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде представил передовой опыт региона. Форум был посвящён приоритетным направлениям развития в части демографии, социальной политики, экологии, корпоративной культуры и партнёрства бизнеса с государством, а также выработке предложений по укреплению роли ответственного бизнеса в развитии страны.

Главным событием форума стала пленарная сессия «Экономическая эффективность и социальная справедливость. Вклад бизнеса в развитие страны», где были представлены предложения о формировании долгосрочной стратегии ответственного бизнеса в России.

Александр Авдеев поделился с участниками мероприятия уникальными наработками Владимирской области в этом направлении. Напомним, регион первым в стране в 2022 году принял закон о развитии ответственного бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга.

(2025)|Фото: avo.ru

«Владимирская область три года назад сделала осознанный и, как показывает практика, абсолютно верный стратегический выбор. Мы создали и запустили работающий правовой механизм, который превратил эту концепцию из абстрактной идеи в конкретные экономические преимущества и для компаний, и для региона в целом. Наш областной закон с самого начала создавался как практический инструмент. Предлагаю взглянуть на результаты эксперимента: как этот закон изменил деловой климат, какие отрасли оказались в авангарде этого движения и что нас ждёт впереди», – подчеркнул губернатор Владимирской области.

Важнейшим фактором была скорость принятия решений, подключения к инфраструктуре и получения разрешений. Работа во Владимирский области началась с точечной настройки административных процедур: 90 процентов всех изменений в части регламентов по сокращению сроков оказания услуг происходило на муниципальном уровне. На стадии подготовки и принятия первой редакции областного закона создали рабочую группу, в которую вошли муниципалитеты, реализующие лучшие практики в части сроков оказания услуг. Работа в слаженной команде на разных уровнях власти позволила после принятия областного закона всем муниципалитетам принять изменения в действующие регламенты и сократить сроки оказания услуг для ответственного бизнеса.

«В результате мы изменили 600 регламентов. По сути мы сократили административные барьеры для тех, кто работает честно, платит налоги, заботится о сотрудниках и окружающей среде. И бизнес ответил взаимностью: 31 компания уже воспользовалась этими «зелёными коридорами» 171 раз. Экономия времени – это прямой рост конкурентоспособности наших предприятий», – уверен Александр Авдеев.

(2025)|Фото: avo.ru

Сектора экономики, которые оказались наиболее восприимчивыми к принципам ответственного ведения бизнеса, – это промышленное производство, агропромышленный и лесопромышленный комплекс.

Во Владимирской области действуют прямые финансовые стимулы, в числе которых инвестиционный налоговый вычет до 90 процентов, который позволяет бизнесу практически полностью вернуть налог на прибыль, направленный на закупку нового оборудования. Предоставляются займы под 1% годовых по программе «Ответственный инвестор», что является не только льготой, но и знаком доверия, которое регион оказывает бизнесу. Это и умные инвестиции в те предприятия, которые доказали свою устойчивость и надежность.

Губернатор отметил, что работа по этим направлениям продолжается. В планах – наращивать «пакет льгот», искать новые меры поддержки. Например, приоритетное право на аренду государственного имущества, специальные условия в индустриальных парках, информационное сопровождение, а также расширение практики ответственного бизнеса на индивидуальных предпринимателей.

«За два года отработали взаимодействие с коммерческими организациями, поняли запросы бизнеса, востребованные меры поддержки. Пора двигаться дальше, в ногу с ЭКГ-рейтингом, оценивающим в том числе и индивидуальных предпринимателей. Критерии ЭКГ-рейтинга должны быть включены в качестве приоритета или дополнительного преимущества при получении федеральной поддержки», – уверен Александр Авдеев.

 

