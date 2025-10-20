Германия закупит у США 15 истребителей F-35 для ядерного сдерживания

Минобороны Германии планирует закупить дополнительно 15 истребителей F-35 американского производства для применения в области ядерного сдерживания. Об этом сообщило издание Spiegel.

Стоимость заказа у компании Lockheed Martin составит 2,5 миллиарда евро бюджетных средств, пишет РИА Новости.

Ранее министерство обороны ФРГ уже заказало 35 самолетов этого типа. Первые истребители должны поступить на вооружение в 2027 году.

Напомним, в начале года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что от Германии, учитывая размеры ее экономики, ожидают наращивания военных расходов и производства, а также рекомендовал членам альянса готовиться к войне. Кроме того, генсек призвал политиков и банки стран НАТО к увеличению инвестиций в оборонную промышленность, так как "это имеет решающее значение".