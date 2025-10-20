20 Октября 2025
Спорт Владимирская область
Фото: Министрество физической культуры и спорта Владимирской области

Владимирская область стала местом проведения шахматного этапа Всероссийского фестиваля интеллектуальных видов спорта

«Сильные фигуры» снова разыграли во Владимире, где состоялся этап Всероссийского фестиваля интеллектуальных видов спорта. В быстрые шахматы на площадке Дворца детского (юношеского) творчества сыграли более 100 юных талантливых спортсменов.

«Третий раз этап Всероссийского фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит во Владимирской области, и мы признательны организаторам этого масштабного и престижного спортивного события за то, что они вновь и вновь выбирают наш регион в качестве площадки для проведения турниров. Шахматы – это и спорт, и наука, и искусство, они учат делать правильные шаги не только на доске, но и в жизни. В нашей области шахматами занимается более 6 тысяч человек, у этого вида спорта у нас есть и собственные традиции, и отличные перспективы развития», – отметила министр физической культуры и спорта Наталья Федорова.

Быстрые шахматы предполагают, что всего за 10 минут проходит партия, а значит обязывают мыслить чётко и быстро.

(2025)|Фото: Министрество физической культуры и спорта Владимирской области

«В год только наша школа в среднем проводит порядка 20 соревнований. Поэтому опыт участия в турнирах у ребят наработан. В последнее время интерес к нашему виду спорта растёт, и желающих попасть заниматься гораздо больше, чем количество мест. Наши тренеры дополнительно работают в 8 школах в продлёнках, и там тоже эти занятия пользуются очень большой популярностью. А в этом году мы начали новую практику – приходим с занятиями в детские сады, в подготовительные группы. Растим чемпионов с раннего детства!» – сообщила директор владимирской спортивной школы №2 Жанна Гома.

Победителями турнира в своих возрастных категориях стали Есения Матвеева, Максим Тоготин, Злата Лапшина, Никита Кашин, Дарья Уржумова, Владислав Гущин, Виктория Кузьмина из Владимира и Егор Пичугин из Мурома.

(2025)|Фото: Министрество физической культуры и спорта Владимирской области

Напомним, фестиваль «Сильные фигуры» проводится с 2019 года. Его организаторы – первый зампредседателя ГосДумы Александр Жуков, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая и публицист Евгений Ковтун. В программе – турниры по гольфу, кёрлингольфу, теннису, бильярду, шахматам и шашкам. 

Теги: быстрые шахматы, сильные фигуры, всероссийский фестиваль


