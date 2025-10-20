20 Октября 2025
Спорт Владимирская область
Фото: Министерство физической культуры и спорта Владимирской области

И летом, и зимой можно будет заниматься физической культурой на открытой в деревне Судогодского района спортплощадке

Накануне в деревне Лаврово Судогодского района Владимирской области состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки с резиновым покрытием.

Этот спортобъект возвели по программе «Развитие физической культуры и спорта Владимирской области», которая является частью госпрограммы «Спорт России». На её строительство из областного бюджета выделено порядка 7 млн рублей.

Летом здесь можно играть в футбол, волейбол и баскетбол, а зимой площадка трансформируется в каток и хоккейную коробку. А для местных школьников она станет отличным местом для занятий физической культурой.

(2025)|Фото: Министерство физической культуры и спорта Владимирской области

«Очень рада, что появилась такая классная спортивная площадка, на которой можно играть круглый год, – поделилась Дарина Прокофьева, футболистка из судогодского клуба «Атлетик». – Раньше здесь совсем не было условий для занятий, а сегодня приехали с ребятами и очень удивились как здорово всё сделали».

«Уверен, что новый спортивный объект станет востребованным, что жители деревни Лаврово и близлежащих поселений будут здесь активно заниматься различными игровыми видами спорта», – отметил заместитель министра физической культуры и спорта Станислав Чесноков.

(2025)|Фото: Министерство физической культуры и спорта Владимирской области

На торжественное открытие спортивной площадки пригласили учеников Лавровской школы, соседней Лухтоновской специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната, а также жителей деревни. Для ребят прошли «весёлые старты» и мастер-класс от футболистов команды «Атлетик».

Теги: спортобъект, многофункциональная спортивная площадка


