В Свердловской области советуют вакцинироваться "от клеща" уже сейчас

На сегодняшний день самая лучшая защита от клещевого энцефалита – вакцинация. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов.

По словам эксперта, прививку нужно сделать как можно скорее, особенно, если человек не был вакцинирован.

Для формирования иммунитета требуется более двух вакцин. Первую прививку лучше сделать осенью, а вторую через 5-7 месяцев. После второй прививки первая ревакцинация нужна через год. Потом - каждые три года.

На сегодняшний день бесплатная вакцинация проводится для детей с 15-месячного возраста и для пожилых людей, кто ни разу не вакцинировался. Дальнейшие ревакцинации должны проводиться за счет собственных средств граждан.