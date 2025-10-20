В СКР возбудили уголовное дело из-за мигрантов, торгующих в Екатеринбурге просрочкой

По сообщению о торговле мигрантами из Екатеринбурга просроченными продуктами в антисанитарных условиях возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Ранее в местном паблике сообщалось, что в уральской столице приезжие "осуществляют несанкционированную реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности". Все это происходит в антисанитарных условиях, без сертификатов качества и контрольно-кассовой техники. Отмечается, что правоохранители никаких мер по этому поводу не предпринимали.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела", - рассказали в СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.