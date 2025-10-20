В Мегионе в садовом товариществе сгорели двое мужчин

В Мегионе двое мужчин погибли в пожаре. Их тела были обнаружены во время тушения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Тела были обнаружены на участке в СОТ "Черемушки" по ул. Геологов. По предварительным данным, они временно проживали в хозяйственной постройке на участке на период постройки бани. По факту произошедшего следователями Лангепасского межрайонного следственного отдела проводится процессуальная проверка.

Для определения причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Причина возгорания будет установлена дознавателями противопожарной службы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре по результатам пожарно-технической экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.