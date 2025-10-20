Свердловская и Тюменская области вошли в десятку самых научно-технологических субъектов РФ

Сразу два региона Уральского федерального округа вошли в топ-10 рейтинга научно-технологического развития субъектов России за 2024 год. Свердловская область с 2023 года поднялась с 10-го на 9-е место, набрав 54,76 балла, а Тюменская - с 13-го на 10-е, получив 53,08 баллов. Об этом свидетельствуют данные Росстата и Роспатента.

В первую десятку рейтинга также вошли Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Нижегородская, Московская, Самарская, Тульская области и Пермский край. Все это регионы, на которые приходится 65% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров и выполненных инновационных работ и услуг.

Баллы распределялись на основании интегрального значения после агрегирования рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям, которые объединили в четыре группы: "Человеческие ресурсы", "Материально-техническая база", "Эффективность научно-технологической деятельности" и "Масштаб научно-технологической деятельности". Максимальное значение -100 баллов.