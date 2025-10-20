20 Октября 2025
Здравоохранение Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

В 2026 году благодаря проекту, поддержанному Фондом святой Екатерины, в каждом селе Верхотурья появится свой фельдшер

В 2026 году все ФАПы, относящиеся к Верхотурской центральной районной больнице, будут полностью укомплектованы персоналом. На каждом участке на постоянной основе будет работать фельдшер, и жители сел смогут к нему обращаться практически ежедневно.

Отметим, что на данный момент на одного фельдшера приходится три ФАПа в разных населенных пунктах.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Проект по подготовке среднего медицинского персонала для работы в сельской местности был запущен в 2022 году при поддержке Фонда святой Екатерины. 

Фонд Святой Екатерины на иннопроме 2024(2024)|Фото: Накануне.RU

Все это время шесть сотрудников больницы проходили обучение на базе Серовского филиала областного медицинского колледжа — в следующем году они выйдут на работу в ФАПы.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

«У нас в районе была крайне тяжелая ситуация со среднемедицинским персоналом. Когда один фельдшер обслуживает по три ФАПа, что крайне неудобно для жителей села, потому что фельдшера приезжают в определенные дни, в определенные часы. Вместе с Фондом святой Екатерины мы нашли решение, и наша потребность в обслуживании фельдшерами населенных пунктов в пределах 100 километров будет закрыта на 100%», — и. о. главного врача Верхотурской ЦРБ Александр Чебыкин. 

Сейчас у будущих фельдшеров идет преддипломная практика с выездом на ФАПы и приемом жителей сел, потом их ждет диплом и получение аккредитации.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Напомним, что с начала пандемии Фонд святой Екатерины оказывал помощь Верхотурской ЦРБ в обеспечении средствами индивидуальной защиты врачей, а также дезинфицирующих растворов. Больнице было передано больнице новое медицинское оборудование, в том числе современный аппарат УЗИ.

Теги: фап, фельдшер, фонд святой екатерины, больница, средний медперсонал


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

