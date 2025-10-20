Почему москвичам стоит обратить внимание на смену аптечных брендов

20 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Здравоохранение Москва
Фото: Накануне.RU

Почему москвичам стоит обратить внимание на смену аптечных брендов

Жители Москвы и Подмосковья в последние месяцы замечают изменения привычного аптечного ландшафта.

Почему москвичам стоит обратить внимание на смену аптечных брендов

Жители Москвы и Подмосковья в последние месяцы замечают изменения привычного аптечного ландшафта. Сеть «Будь Здоров» постепенно меняет вывески на «Здравсити Аптека». За этим ребрендингом стоит не только новое имя, но и целый комплекс сервисных улучшений.

На сайте zdravcity.ru можно заранее ознакомиться с ассортиментом, оформить заказ, а потом забрать его в той же аптеке у дома — это постепенно меняет привычки горожан.

Аптека(2022)|Фото: Накануне.RU

Новшества, которые заметны сразу

«Здравсити Аптека» делает визиты покупателей более удобными, помогая быстрее ориентироваться в большом каталоге лекарств и обновленном аптечном пространстве.

Перемены в аптечной сети видны с порога:

- новая визуальная идентификация — яркая вывеска, обновлённый дизайн интерьера;

- разделение пространства на зоны — традиционный прилавок, зона самовывоза заказов, уголок для консультаций;

- информационные панели с подсказками по товарам, услугам;

- обновлённая система навигации для быстрого поиска нужного препарата.

Активная смена бренда помогает жителям столицы сразу использовать все преимущества современного аптечного формата.

Список точек «Здравсити Аптека» в шаговой доступности

Аптека рядом с домом стала удобным доступным сервисом для предзаказов. Все адреса обновлённых аптек можно отслеживать на сайте zdravcity.ru, где также имеется информация о графике работы, особенностях обслуживания.

Вы найдете ближайшие обновленные аптеки в своем районе по следующим адресам:

Москва, Дубнинская улица, 10к1

Москва, Студёный проезд, 7А

Москва, Штурвальная улица, 3с1

Москва, Южнобутовская улица, 91

Московская область, Мытищи, улица Мира, с32/2

Влияние на городскую аптечную карту

Москвичи отмечают, что появление обновлённых аптек заметно изменяет привычный ритм покупок. В районах, где очереди раньше были нормой, поток покупателей распределяется более равномерно. Цифровая часть снимает нагрузку с фармацевтов, а жители получают больше уверенности в том, что нужное лекарство действительно будет в наличии.

Кроме того, интеграция аптек в единую систему делает возможным расширение ассортимента: то, что раньше можно было найти только в отдельных точках, теперь доступно для заказа по всей сети.

Влияние на покупательский опыт

Для москвичей эти перемены — не только визуальное обновление, но и сигнал о повышении стандартов сервиса.

Переход на бренд «Здравсити Аптека» отражается на нескольких уровнях:

- экономия времени — благодаря предзаказам, отдельной зоне выдачи лекарств;

- прозрачность, предсказуемость — пользователи знают, когда заказ готов, поэтому могут планировать визит;

- удобство навигации — новые стеллажи, таблички, цифровые подсказки делают поиск лекарств быстрее;

- поддержка фармацевта — сотрудники теперь могут уделять больше внимания консультациям, а не поиску товаров.

Смена вывески «Будь Здоров» на «Здравсити Аптека» — не просто косметическая трансформация. Она отражает стратегию сети: объединение привычного опыта с цифровыми инструментами, улучшение навигации, ускорение получения заказов, повышение качества консультаций.

Москвичам стоит обратить внимание на новые возможности, чтобы экономить время, получая лекарства быстрее, сохраняя удобство и привычный ассортимент.



Реклама.ООО "Здравсити", 127282, Россия, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Северное Медведково,
ул. Чермянинская, д.2, стр. 1, этаж 8, помещение 1, ком. 9
ИНН: 9715402032, ОГРН: 1217700264561
2W5zFGDT3oW

Теги: здравсити, аптечная сеть, ассортимент, аптечные бренды, аптека, будь здоров


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети