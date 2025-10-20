Почему москвичам стоит обратить внимание на смену аптечных брендов
Жители Москвы и Подмосковья в последние месяцы замечают изменения привычного аптечного ландшафта.
Жители Москвы и Подмосковья в последние месяцы замечают изменения привычного аптечного ландшафта. Сеть «Будь Здоров» постепенно меняет вывески на «Здравсити Аптека». За этим ребрендингом стоит не только новое имя, но и целый комплекс сервисных улучшений.
На сайте zdravcity.ru можно заранее ознакомиться с ассортиментом, оформить заказ, а потом забрать его в той же аптеке у дома — это постепенно меняет привычки горожан.
Новшества, которые заметны сразу
«Здравсити Аптека» делает визиты покупателей более удобными, помогая быстрее ориентироваться в большом каталоге лекарств и обновленном аптечном пространстве.
Перемены в аптечной сети видны с порога:
- новая визуальная идентификация — яркая вывеска, обновлённый дизайн интерьера;
- разделение пространства на зоны — традиционный прилавок, зона самовывоза заказов, уголок для консультаций;
- информационные панели с подсказками по товарам, услугам;
- обновлённая система навигации для быстрого поиска нужного препарата.
Активная смена бренда помогает жителям столицы сразу использовать все преимущества современного аптечного формата.
Список точек «Здравсити Аптека» в шаговой доступности
Аптека рядом с домом стала удобным доступным сервисом для предзаказов. Все адреса обновлённых аптек можно отслеживать на сайте zdravcity.ru, где также имеется информация о графике работы, особенностях обслуживания.
Вы найдете ближайшие обновленные аптеки в своем районе по следующим адресам:
Москва, Дубнинская улица, 10к1
Москва, Студёный проезд, 7А
Москва, Штурвальная улица, 3с1
Москва, Южнобутовская улица, 91
Московская область, Мытищи, улица Мира, с32/2
Влияние на городскую аптечную карту
Москвичи отмечают, что появление обновлённых аптек заметно изменяет привычный ритм покупок. В районах, где очереди раньше были нормой, поток покупателей распределяется более равномерно. Цифровая часть снимает нагрузку с фармацевтов, а жители получают больше уверенности в том, что нужное лекарство действительно будет в наличии.
Кроме того, интеграция аптек в единую систему делает возможным расширение ассортимента: то, что раньше можно было найти только в отдельных точках, теперь доступно для заказа по всей сети.
Влияние на покупательский опыт
Для москвичей эти перемены — не только визуальное обновление, но и сигнал о повышении стандартов сервиса.
Переход на бренд «Здравсити Аптека» отражается на нескольких уровнях:
- экономия времени — благодаря предзаказам, отдельной зоне выдачи лекарств;
- прозрачность, предсказуемость — пользователи знают, когда заказ готов, поэтому могут планировать визит;
- удобство навигации — новые стеллажи, таблички, цифровые подсказки делают поиск лекарств быстрее;
- поддержка фармацевта — сотрудники теперь могут уделять больше внимания консультациям, а не поиску товаров.
Смена вывески «Будь Здоров» на «Здравсити Аптека» — не просто косметическая трансформация. Она отражает стратегию сети: объединение привычного опыта с цифровыми инструментами, улучшение навигации, ускорение получения заказов, повышение качества консультаций.
Москвичам стоит обратить внимание на новые возможности, чтобы экономить время, получая лекарства быстрее, сохраняя удобство и привычный ассортимент.
