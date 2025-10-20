Вблизи машин охраны вице-президента США Вэнса сдетонировал снаряд

В США в машину охраны вице-президента Джей Ди Вэнса отлетели осколки снаряда.

Речь идёт об осколках 155-миллиметрового снаряда, выпущенного во время демонстрации боевых стрельб по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне. Снаряд сдетонировал преждевременно, осколки попали в автомобиль Калифорнийского дорожного патруля и мотоцикл, которые были частью охраны вице-президента Джей Ди Вэнса.

Пострадавших нет, приводит The New York Times (NYT) данные отчёта дорожного патруля.